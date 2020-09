Vida Urbana Mais queimadas: focos de incêndio consomem área verde na região Sul de Palmas Incêndio florestal consumiam uma região de área verde localizada entre os setores Santa Bárbara, Jardim Taquari e Jardim Vitória, localizados ao Sul de Palmas; órgãos fazem ação para combater chamas na Capital, serras e Distrito de Taquaruçu

O tanto que a população de Palmas, e de todo o Estado, está sofrendo com as constantes queimadas desde meados do mês de agosto é de se impressionar. Diariamente, é possível avistar fumaça, céu encomberto e até chamas tanto nas serras no entorno da Capital, quanto nos setores e quadras de Norte a Sul. Na manhã deste sábado, 19, focos de incêndio florestal consumiam uma re...