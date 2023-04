A Polícia Militar do Tocantins (PMTO) confirmou na manhã desta quarta-feira, 19, a morte de mais quatro suspeitos de integrar o grupo de criminosos que assaltaram a cidade de Confresa (MT).

O confronto ocorreu na Fazenda Vale Verde, próximo ao trevo do Café da Roça, zona rural de Pium, por volta das 17h30 de terça-feira, 19. Ainda segundo a PM, nenhum policial ficou ferido ou baleado durante o intenso tiroteio.

Segundo a PMTO, na segunda-feira, 10, houve a morte do primeiro suspeito. O segundo morreu na manhã de quarta-feira, 12, durante um novo confronto com as forças de segurança. Além das mortes, um homem de 49 anos está preso após ser localizado em uma fazenda no município de Pium, enquanto fazia um funcionário da propriedade refém sob ameaças.

De acordo com a PM de Mato Grosso, equipes já apreenderam dois fuzis .50, um fuzil 7.62, 50 carregadores de fuzis, milhares de munições, oito coletes balísticos, três capacetes balísticos, materiais explosivos e detonadores, além de coturnos, luvas, joelheiras, cotoveleiras, balaclavas e mochilas. Cerca de 130 policiais do Bope, GOE, GCCO e Ciopaer de Mato Grosso compõem a operação.