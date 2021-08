Vida Urbana Mais quatro idosos no TO perdem a vida devido a complicações da Covid-19 Juntos, os 139 municípios já registraram 3.646 mortes pelo coronavírus; Estado contabilizou 303 novos casos neste sábado

No 524º dia que o Tocantins registra a Covid-19, o Estado aponta, neste sábado, 21, mais quatro mortes causadas por complicações da doença. As vítimas, todas idosas, tinham entre 64 a 90 anos. Juntos, os 139 municípios já registraram 3.646 mortes pelo coronavírus. Hoje o Tocantins também contabilizou 303 novos casos confirmados do vírus, sendo 47 das última...