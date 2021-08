Vida Urbana Mais quatro idosos morreram de covid e Estado registra 54 novos casos nas últimas 24 horas Estado tem 266 novos casos confirmados de coronavírus no Estado; 168 foram detectados por RT-PCR, 19 por sorologia e 79 por teste rápido

Quatro idosos que morreram por complicações da Covid-19 tiveram os detalhes dos óbitos divulgados no Boletim Epidemiológico desta terça-feira, 31. Entre as vítimas estão três mulheres, com idades que variam de 60 a 65 anos e um homem, com 73 anos. Duas vítimas são de Palmas e outra de Gurupi. Elas morreram entre os dias 26 de julho passado e 28 deste mês. O inform...