Mais duas pessoas suspeitas de integrarem grupo que matou jovem a facadas em Xambioá são presos

Dois jovens de 18 e de 19 anos, foram presos na manhã desta quinta-feira (29) suspeitos de estarem envolvidos no homicídio de Amaury Felix dos Santos, de 20 anos, que foi perseguido, espancado e assassinado com perfurações no peito na última segunda-feira (26) em Xambioá, no Bico do Papagaio. Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP) as investigações aponta...