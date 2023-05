Mais dois suspeitos de integrar grupo de assaltantes que aterrorizaram a cidade de Confresa (MT) morreram durante confronto com equipes do 8º Batalhão da Polícia Militar do Tocantins e Força Tática.

O confronto ocorreu na região de mata em Marianópolis. Eles chegaram a ser socorridos e levados ao hospital da cidade, onde morreram.

A dupla estava cercada desde a noite de domingo, 30, quando houve um intenso tiroteio nas proximidades da rodovia TO-080 em Marianópolis, após equipes da PMTO visualizarem “alguns dos criminosos que reagiram à abordagem”, informou a PM por meio de nota.

Ainda não há informações sobre o que os militares apreenderam com os suspeitos.

Nesta segunda-feira, 1° de maio, completam 22 dias da Operação Canguçu, uma força-tarefa formada por equipes de segurança do Tocantins, Mato Grosso, Goiás e Pará, para capturar os suspeitos de aterrorizaram a cidade de Confresa (MT) no dia 9 de abril, e fugirem para o Tocantins.

Desde o início da operação, 11 suspeitos de integrar a quadrilha morreram em confronto com forças de segurança no Tocantins.

Confira abaixo o levantamento do JTo. Em seguida, o resumo da ocorrência e as apreensões com cada alvo.

A relação dos suspeitos, por data do confronto e morte.

1. Danilo Ricardo Ferreira, 46 anos, 11 de abril (Rafael Ferreira de Lima);

2. Raul Yuri de Jesus Rodrigues, 28 anos, 12 de abril;

3. Jose Claudio dos Santos Braz, 37 anos, 18 de abril

4. Eduardo Batista Campos, 32 anos, 18 de abril/ Pedro Eduardo Carbonelli Lins, 32 anos

5. Celio Carlos Monteiro, 62 anos, 18 de abril,

6. Julimar Viana de Deus, 35 anos, 18 de abril

7. Matheus Fernandes Alves, 27 anos, 22 de abril

8. Jonathan Camilo Melo de Sousa, 34 anos, 27 de abril

9. xxxxxxxx, 29 de abril (nenhuma documentação).

A primeira morte

Inicialmente identificado como Rafael Ferreira de Lima, o primeiro suspeito morto seria Danilo Ricardo Ferreira, 46 anos.

Suspeito: Danilo Ricardo Ferreira, 46 anos. Naturalidade: São Paulo (SP). Data de Nascimento: 07/12/1976. Residência: São Paulo (SP)

Resumo do confronto: abatido no dia 11 de abril, durante diligência policial, na fazenda Jan. Inicialmente identificado como Rafael Ferreira de Lima. Depois, confirmado como Danilo Ricardo Ferreira.

Apreensões: Nenhum objeto listado.

A segunda morte

Suspeito: Raul Yuri de Jesus Rodrigues, 28 anos. Naturalidade: ?. Data de Nascimento: 17/09/1994. Residência: São Paulo (SP)

Resumo: Policiais o encontraram ao lado de outro comparsa no "retiro 1 da Fazenda Jan no dia 12 de abril. O comparsa fugiu e Raul acabou atingido e caiu em um riacho, a aproximadamente 2 km da Fazenda Jhan e do centro de operações.

Apreensões:

1 mochila preta

1 RG - Registro Geral nome: Raul Yuri de Jesus Rodrigues

1 chave de algema

1 tesoura

2 cabo de celulares USB

2 acessórios de carregar celular em veículos

1 conjunto de chave de fendas

2 canivetes

1 balaclava

1 bota

1 fuzil calibre 762

10 canetas

5 medicamentos

16 munições 762 marca CBC

23 munições 556 marca CBC

2 carregadores 762

2 carregadores 556

Os quatro encurralados na sede da Fazenda Vale Verde

Suspeitos: Eduardo Batista Campos, 32 anos. “Envolvido 01” . Inicialmente Pedro Eduardo Carbonelli Lins. Naturalidade: Imperatriz (MA). Data de Nascimento: 08/01/1991. Residência: Imperatriz (MA).- Celio Carlos Monteiro, 62 anos, “Envolvido 02”). Naturalidade: ?. Data de Nascimento: 29/07/1960. Residência: São Paulo (SP - Jose Claudio dos Santos Braz, 37 anos(Envolvido 03). Naturalidade: Serra Talhada (PE). Data de Nascimento: 14/02/1986. Residência: Ibiúna (SP) e Serra Talhada (PE). - Julimar Viana de Deus, 35 anos, “Envolvido 04”). Naturalidade: ?. Data de Nascimento: 03/01/1988. Residência: Imperatriz (MA)

Resumo: O BOPE (PMMT) e o Serviço Áereo do Estado de Goiás (Saeg) encurralaram os alvos na sede da Fazenda Vale Verde, em Pium, no dia 18 de abril.

Apreensões:

1 CNH - Carteira Nacional de Habilitação. (Pedro Eduardo Carbonelli Lins)

1 CNH - Carteira Nacional de Habilitação. (Julimar Viana de Deus)

1 CNH - Carteira Nacional de Habilitação. (Celio Carlos Monteiro)

1 CPF - Cadastro de Pessoas Físicas. (Celio Carlos Monteiro)

1 RG - Registro Geral - Carteira de Identidade (Celio Carlos Monteiro)

83 munições calibre 556 de fabricação estrangeira

49 munições calibre 762 de fabricação estrangeira

16 munições calibre 762

3 carregadores para munição calibre 556 de fabricação estrangeira

3 carregadores para AK47 de fabricação estrangeira

1 carregador para calibre 762

1 fuzil marca DB-15, calibre 556, de fabricação estrangeira - EUA (Julimar Viana de Deus)

1 fuzil AK47 - calibre 762 de fabricação estrangeira - Rússia (Jose Claudio dos Santos Braz)

1 fuzil calibre 762 marca Imbel modelo parafal (Celio Carlos Monteiro)

1 fuzil Colt de fabricação estrangeira (EUA) modelo defense (Eduardo Batista Campos)

2 chip para internet marca 4SG

1 chip para celular operadora Claro

R$ 1 mil

A sétima morte

Suspeito: Matheus Fernandes Alves, 27 anos. Naturalidade: Goiânia (GO). Data de Nascimento: 29/05/1995. Residência: Trindade (GO) e Goiânia.

Resumo: abatido pela equipe de Goiás sobrevoava a região em helicóptero quando o avistaram no dia 22 de abril, na Fazenda AgroJan, em Pium.

Apreensões:

1 carteira de couro preta

1 Cartão de Banco Neon. Nome no Cartão: Daryane S Fernandes

1 Taurus 940 calibre .40

3 munições .40 marca CBC

4 munições 9mm marca CBC

1 pistola G2C calibre 9mm (raspada)

R$ 460

A oitava morte

Suspeito: Jonathan Camilo Melo de Sousa, 34 anos. Naturalidade: ?. Data de Nascimento: 09/09/1988. Residência: São Paulo (SP)

Resumo: Equipe da Polícia Militar de Mato Grosso o encontrou em diligência na mata no dia 27 de abril, a aproximadamente a 8 km de Marianópolis, próximo à Fazenda Mundo Verde.

Apreensões:

1 Cartão de Banco Nubank. Nome no cartão: Jonathan C Sousa

1 Cartão do Banco Pan. Nome do cartão: Priscila P Almeida

1 Carregador, MOE, Calibre 556, Rifle Ruger AR 556

1 Porta Cédula - Louis Vuitton Paris (Preta)

R$ 1 (moeda)

R$ 3.434,70 (dinheiro em espécie)

US$ 12 (dólar americano)

21 munições calibre 556 (CBC)

1 fuzil marca ruger AR 556 MPR

1 Relógio de Pulso - Rolex Prata

Nova morte segue sem identificação

O nono suspeito morreu em confronto com o Batalhão de Choque da Polícia Militar do Tocantins, entre Marianópolis e Caseara, próximo a Fazenda Carreiro, sentido Marianópolis.

Apreensão:

1 fuzil calibre 7,62 da marca Romarm e cor oxidada.

2 carregadores de fuzil, calibre 7,62 mm, da marca Tapco. Um dos carregadores estava vazio e outro carregado de munição.

Quatro presos

Até o momento houve quatro prisões, duas delas no Tocantins e duas em Redenção (PA). Os dois presos no Pará são suspeitos de apoio logístico ao grupo. No Tocantins, um dos suspeitos acabou preso dentro de um ônibus na TO-080. Outro, durante as buscas na mata.

O único preso já identificado é Paulo Sérgio Alberto de Lima, de 48 anos, um paranaense que se declarou padeiro, e autuado por sequestro, cárcere privado e organização criminosa.

Suspeito: Paulo Sérgio Alberto de Lima, 48 anos. Naturalidade: Goioerê (PR). Data de Nascimento: 12/05/1974. Profissão: padeiro. Residência: Sumaré (SP)

Apreensões:

Dinheiro (valores não informados, fato ocorrido na cidade de Confresa-MT)

4 armas longas (não identificadas ainda)

1 par de meias

1 camiseta de cor verde

1 par de botinas

1 calça jeans

Na véspera do 20º dia de operação, na sexta-feira, 28, os governadores Mauro Mendes (MT), Wanderlei Barbosa (TO) e Ronaldo Caiado (GO), estiveram na base da operação e garantiram que as forças permanecerão no local até a conclusão das buscas pelos suspeitos.

Há suspeitas de que o grupo seja formado por 20 membros, dos quais 12 estariam em terras tocantinenses.