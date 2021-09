Vida Urbana Mais dois idosos morrem de Covid-19 no Estado; TO contabiliza 3.706 mortes Documento desta quarta-feira, 8, aponta 89 novos casos confirmados do vírus, sendo um nas últimas 24 horas

Mais dois idosos perderam a vida devido a complicações da Covid-19. As mortes, registradas no Boletim Epidemiológico desta quarta-feira, 8, cita que o Estado contabiliza, desde o início da pandemia no dia 18 de março do ano passado, 3.706 óbitos. O Estado contabilizou 89 novos casos confirmados da Covid-19, sendo um nas últimas 24 horas. O restante é de exames coleta...