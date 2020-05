Após 56 dias desde que o novo coronavírus chegou ao Tocantins, o Estado contabiliza até este domingo, 10 de maio, 688 casos de Covid-19, sendo que nas últimas 24 horas ocorreram 116 diagnósticos positivos e mais 2 mortes.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), os novos casos foram registrados em Araguaína (58), Araguatins (8), Axixá do Tocantins (8), Palmas (6), Gurupi (5), Dueré (3), Paraíso do Tocantins (3), Porto Nacional (3), Darcinópolis (2), Maurilândia do Tocantins (2), Nova Olinda (2), Pugmil (2), Xambioá (2), Abreulândia (1), Aliança do Tocantins (1), Augustinópolis (1), Barrolândia (1), Colinas do Tocantins (1), Figueirópolis (1), Formoso do Araguaia (1), Goiatins (1), Guaraí (1), Ponte Alta do Tocantins (1), São Bento do Tocantins (1) e Silvanópolis (1). A doença já se espalhou por 46 municípios.

As duas últimas mortes ocorreram no último sábado, 9, um dos paciente era um homem de 56 anos, diabético, hipertenso, com quadro de obesidade e ex tabagista, e estava internado no Hospital Regional de Gurupi. Já a outra morte ocorreu em Paraíso do Tocantins e também é de um homem, de 57 anos, que era diabético e hipertenso, estava internado no Hospital Regional da cidade.

O boletim epidemiológico divulgou ainda que foram diagnosticados pelo Lacen-TO 12 casos positivos de Covid-19) para os estados de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná e São Paulo.

Até este domingo, Tocantins registra 11 óbitos, 77 casos recuperados e 600 pacientes em isolamento domiciliar ou hospitalar. O SES informou que o Lacen-TO realiza até 300 análises diárias.