Vida Urbana Mais de uma tonelada de drogas é encontrada em caminhão na BR-153 PRF afirma que é a maior apreensão do ano. Segundo a corporação, foram encontradas maconha, pasta base e cocaína. Os entorpecentes estavam escondidos no fundo do compartimento de carga do veículo

Atualizada às 15h10 de quarta-feira (14) Mais de uma tonelada de drogas foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta terça-feira (13), em Guaraí, região noroeste do estado. Conforme a PRF, essa é a maior apreensão de drogas do ano no Tocantins. Durante uma fiscalização na BR-153, a equipe da PRF deu ordem de parada a uma caminhão...