Até esta quarta-feira, 17, 3.753 mil tocantinenses fizeram a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), segundo dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP) enviados ao Jornal do Tocantins.

O nova carteira começou a ser emitida na última sexta-feira, 12, pelo Instituto de Identificação do Tocantins. No documento, traz o CPF como número exclusivo para identificar os cidadãos.

Para solicitar o documento na capital, é necessário fazer o agendamento pelo site da SSP, a partir das 14 horas de toda a sexta-feira, quando são liberadas novas vagas para o agendamento de atendimento.

Nas outras cidades, a pessoa interessada deve ir pessoalmente aos núcleos de identificação do município. Segundo a SSP, é necessário levar certidão de nascimento ou de casamento e o comprovante de inscrição do Cadastro de Pessoa Física (CPF), original ou cópias.

O prazo para entrega da CIN permanece o mesmo, dez dias para a capital e 30 dias para as demais cidades do estado.

De acordo com o Governo Federal, o novo RG será emitido em duas versões diferentes, uma física e outra digital, que possuem o mesmo layout e segurança. O documento terá o nome completo da pessoa, que pode ou não ser seguido pelo nome social, o CPF, data de nascimento, prazo de validade, data e local da emissão.

Para verificar a autenticidade do documento, a CIN terá um QR Code, que poderá ser lido por qualquer cidadão e permitirá checar se a identidade é autêntica ou se foi furtada ou extraviada.

Conforme divulgado pelo Governo Federal, as carteiras de identidade antigas terão um prazo de 10 anos para serem trocadas. A primeira via do CIN é gratuita e quem tem o RG atual também não paga pela troca.