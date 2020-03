A Prefeitura de Araguaína adquiriu mil testes rápidos para identificar a Covid-19, causada pelo novo coronavírus. Os testes serão utilizados nos pacientes acompanhados pela Saúde municipal, inclusive nove foram utilizados nesta quarta-feira, 25.

“Neste momento, nós vamos fazer em suspeitos já isolados, em pacientes internados com sintomas graves e em pacientes que serão atendidos e classificados nas UBS de referência”, explicou o assessor da Secretaria da Saúde, Lucas Moreira.

De acordo com o município, o teste rápido detecta o anticorpo Imunoglobulina M (IgM), que é produzido em grandes quantidades nas fases iniciais das doenças. O resultado sai em 20 minutos após a coleta de uma amostra de sangue.

Conforme a pasta, os testes serão realizados após classificação do atendimento nas duas unidades básicas de saúde (UBS) que passaram a ser porta de entrada para atendimento de qualquer grau de sintomas: UBS JK, localizada na rua Araguaci, quadra 14, bairro JK; e UBS Albeny Soares, que fica na Avenida C, nº 1035, no Setor Couto Magalhães, próxima à Escola Estadual Benedito Canuto Braga. Após atendimento médico, será determinada qual medida será para tratamento do paciente, que pode ser apenas isolamento domiciliar ou encaminhamento para o hospital de referência.

A prefeitura já determinou a aquisição de mais de mais 1.000 unidades do teste para o município.