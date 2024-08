Vida Urbana Mais de mil metros de redes de pesca são apreendidos na ‘Operação Malha Fina’ A ação busca garantir o cumprimento da portaria que proíbe, por 12 meses, a atividade de pesca profissional em todo o reservatório da Usina Hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães e no reservatório da Usina Hidrelétrica Estreito

A equipe de fiscalização do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) apreendeu 1,1 mil metros de redes de emalhar, três tarrafas, uma espingarda artesanal calibre 22, uma munição e uma motosserra durante a ‘Operação Malha Fina’. As ações de fiscalização foram realizadas no Parque Estadual do Cantão (PEC) e no Lago da UHE de Estreito, iniciando na terça-feira (20) e...