Vida Urbana Mais de mil cidades do Brasil enfrentam seca severa ou extrema Marcelo Zeri, pesquisador do órgão, ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, afirma que o índice integrado de seca leva em conta o acumulado de chuva comparado com a média, a umidade do solo e a saúde da vegetação

Ao menos 20% do território brasileiro sofre com seca severa ou extrema, apontam os dados do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais). Dados do monitoramento do território brasileiro mostram que, em junho, o fenômeno atingiu 1.024 cidades --sendo que 106 foram classificados com seca extrema e 918 com seca severa. A situação é de pio...