Com 1.287 novos casos confirmados de Covid-19 publicados no Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES) nesta quinta-feira, 10, o Tocantins acumula 57.897 confirmados e 773 mortes pela doença.

Araguaína (405), Palmas (173) e Gurupi (74) lideram as cidades por novos números de casos desta quinta-feira, 10. As três cidades são as que mais têm casos, com 14.112 em Araguaína, 13.755 na capital e 2.985 em Gurupi. A quarta cidade é Colinas, com 2.111.

Segundo a SES, 39.080 do total de pacientes estão recuperados e 18.044 estão seguem ativos em isolamento domiciliar ou hospitalar, com 310 internações.

As novas mortes são de Palmas, com dois homens. Um deles tinha 75 anos, sofria de insuficiência renal aguda, hipertensão e diabetes e faleceu dia 7 no Hospital Geral de Palmas. O outro tinha 62 anos, hipertenso, diabético e com doença cardiovascular e faleceu no Hospital Santa Thereza, dia 9.

Em Araguaína, mais duas mortes. Uma mulher de 73 anos, faleceu dia 5 e um homem, 68, que fazia tratamento oncológico, morreu dia 7, ambos no Hospital Regional de Araguaína.

Mais duas mortes ocorreram em Porto Nacional, uma mulher hipertensa de 85 anos e com sequela de AVC morreu dia 5, no Hospital Regional da cidade e um paciente de 59 anos, no dia 7 no Hospital Osvaldo Cruz, em Palmas.

Outras cinco mortes estão distribuídas por Arapoema, Brejinho de Nazaré, Chapada de Natividade, Paraíso e Nazaré.

A vítima de Paraíso é uma mulher de 87 anos, com hipertensão e doença pulmonar crônica que morreu dia 7 no Hospital Regional da cidade.

De Chapada da Natividade, um homem de 82 anos morreu no dia 4 no Regional de Porto Nacional.

Uma mulher de 86 anos, com demência e a vítima de Brejinho de Nazaré. Ela morreu dia 5 também no Hospital Regional de Porto Nacional.

De Arapoema, um hipertenso de 72 anos, com insuficiência renal aguda morreu dia 30 de agosto no Hospital Geral de Palmas.

A vítima de Nazaré é um paciente de 79 anos, com insuficiência renal aguda, que morreu dia 7 no Hospital Regional de Augustinópolis.