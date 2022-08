Vida Urbana Mais de meia tonelada de entorpecentes é apreendida durante ação policial Em outra ocorrência, em Palmas, houve apreensão de entorpecente e, em Porto Nacional, traficantes foram presos durante ação de militares na sexta-feira, 19

A Polícia Militar (PM) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam na noite de sexta-feira, 19, no setor central do município de Filadélfia, cerca de 534 quilos de entorpecentes. O suspeito, um homem de 39 anos, transportava 309,8 quilos de pasta base e 225 quilos de cloridrato de cocaína, em um veículo. Os agentes da PRF informaram que o veículo estaria com ...