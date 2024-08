Vida Urbana Mais de dois mil metros de rede de pesca são apreendidos durante fiscalização em rios e lagos Ação ambiental é intensificada no combate à pesca ilegal nas regiões norte e central do estado

Uma fiscalização do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) apreendeu 2,8 mil metros de rede de pesca em rios e lagos do estado. A série de ações, realizada nas regiões norte e central, intensifica o combate à pesca ilegal, além da conscientização ambiental. Segundo o órgão, as atividades tiveram início na última terça-feira (6) e encerraram nesta segund...