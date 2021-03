Vida Urbana Mais de cinco mil ligações irregulares de energia foram registradas no Tocantins em 2020 Conforme a Energisa, somente no ano passado, a empresa realizou cerca de 30 mil inspeções de combate a furtos de energia

Em média, 14 ligações clandestinas de energia por dia foram flagradas em 2020 no Tocantins. No total, houve um registro de 5.167 irregularidades responsáveis por desviar 43 GWh. Segundo a Energisa, empresa responsável pelo fornecimento no Estado, esse total de energia daria para alimentar cerca de 20 mil residências com consumo médio de 180 kWh/mês, por um ano. Conforme a Ener...