Vida Urbana Mais de 93 mil idosos morreram de desnutrição no Brasil em 20 anos, diz estudo É o que afirmam pesquisadores da Ufam (Universidade Federal do Amazonas) e da UFVJM (Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri), em um artigo publicado na Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, na segunda (12)

De 2000 a 2021, 93.850 idosos morreram de desnutrição proteico-calórica no Brasil. É o que afirmam pesquisadores da Ufam (Universidade Federal do Amazonas) e da UFVJM (Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri), em um artigo publicado na Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, na segunda (12). Apesar da tendência geral de queda, nas duas ú...