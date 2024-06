Vida Urbana Mais de 800 vagas de trabalho foram divulgadas pelo Sine nesta quinta-feira; veja como se candidatar Vagas estão distribuídas entre as 12 unidades do Sistema Nacional de Emprego no Tocantins e são para o quadro geral e para Pessoa com Deficiência (PcD)

Mais de 800 oportunidades de emprego foram divulgadas nesta quinta-feira (20), pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) gerido pelo Governo do Tocantins. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas) e podem ser conferidas neste link. De acordo com as informações da pasta, do total de 866 vagas disponíveis, 838 vagas para o Quadro Geral e 28 para Pessoa com Deficiê...