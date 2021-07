Redação Jornal do Tocantins

No começo da tarde desta segunda-feira, 26, uma ação policial conjunta apreendeu mais de 7 kg de drogas, além de prender dois homens, de 18 e 19 anos, e apreendeu uma adolescente, de 17 anos, em Gurupi. A ação ocorreu após o compartilhamento de informações da Polícia Civil e da Polícia Militar sobre a prática de tráfico de drogas na cidade.

Conforme a Polícia Civil, por volta das 13h, os policiais civis abordaram um mototáxi que levava uma adolescente de 17 anos nas imediações da Vila Nova. A menor era monitorada por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas e estava com 1,5 kg de maconha, em uma mochila, na hora da apreensão.

Logo em seguida, a Polícia Civil identificou o local onde a adolescente tinha pegado a droga e se deslocaram até a residência no Setor Bela Vista. NO imóvel, os policiais encontraram mais de 5kg de maconha com o homem de de 19 anos, que recebeu voz de prisão por tráfico.

Ainda na mesma ação, os policiais se deslocaram até a residência da adolescente. Nessa segunda casa, o namorado da menor, o outro homem de 18 anos, estava com uma porção de maconha. Ainda no local, foram apreendidos dinheiro e balanças de precisão. O valor não foi informado.

Os presos foram encaminhados para a Central de Atendimento da Polícia Civil e depois para à Casa de Prisão Provisória de Gurupi, onde permanecerão à disposição do Poder Judiciário. A menor foi autuada em flagrante por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e entregue aos cuidados da família.