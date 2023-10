A alegria de 32 alunas da primeira escola de tempo integral de Palmas, selecionadas para as aulas de dança, durou até os movimentos sombrios do professor de sapateado em deixar de usar a sala reservada para a dança e levá-las para uma sala no fundo da escola. Era junho de 2017, e a mudança impactou profundamente seis alunas.

Na sala escolhida pelo instrutor, só havia o quadro branco e as carteiras. Não havia ar condicionado ou câmeras de segurança. "Uma sala mais escondida, no fundo da escola, mas dava para ter visão do resto. Não tinha ar condicionado, só quadro e cadeira. Não tinha câmera. Ele queria uma sala sem câmera", relembraria meses mais tarde, uma das estudantes, durante uma audiência no Poder Judiciário sobre o caso.

Ela e mais três colegas de escola, à época dos fatos com idade entre 8 e 10 anos, confiaram as memórias do que viveram para entrevistadoras forenses em 2021: naqueles dias juninos, invés de ensinar as batidas ritmadas do sapateado, o professor usava o local para abusá-las sexualmente.

Em troca, o instrutor oferecia lanches e chocolates. Em uma ocasião, exibiu maços de dinheiro. "Um dia ele chegou na escola com muito dinheiro na mão e mostrou para as meninas, elas saíram correndo da sala. Ele dizia que compraria equipamentos novos, viajaria o mundo com o dinheiro. Ele disse que daria um futuro melhor para as meninas com o dinheiro, que poderiam comprar equipamentos que ele não tinha de sapateado, mais sapatos. Às vezes ele deixava as meninas ficarem com o sapato, mas nunca deu aula", revelou outra das vítimas em relato espontâneo, também durante um depoimento colhido de forma especial, em 2021.

Este tipo de procedimento de coleta especial está previsto na lei 13.431, sancionada em abril daquele mesmo ano de 2017 , e passou a ser adotado no Tocantins em 2019, ano em que o Conselho Nacional de Justiça expediu recomendação sobre o depoimento especial, como explica a pedagoga jurídica Rita Di Cássia Bella Bartok Marques Arantes, do Tribunal de Justiça do Tocantins.

Ela é responsável pelo treinamento e gestão de entrevistadores de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, por meio de depoimento especial, a cargo do Grupo Gestor das Equipes Multidisciplinares (GGEM).

Desde 2019, o GGEM abre editais de credenciamento, seleciona profissionais da psicologia, pedagogia e serviço social, e os treina para atuarem como entrevistadores de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas em processos judiciais por meio de coleta de depoimento especial.

“O Tribunal de Justiça do Tocantins foi célere no atendimento das recomendações do CNJ, de modo que tivemos na nossa primeira audiência no molde do depoimento especial no dia 1º de outubro de 2019, conduzida pelo juiz Francisco de Assis Gomes Coelho, da 2ª Vara Criminal, e então começamos a traçar as estratégias tanto metodológicas, procedimentais e de infraestrutura de adequação para a implantação dessas salas no âmbito do TJ Tocantins”, explica (confira no vídeo a implantação no Tocantins).

Mais de 700 depoimentos especiais são coletados após a pandemia de Covid-19

Levantamento e análise do JTo com dados do GGEM apontam mais de 700 processos que passaram pelo grupo encarregado da coleta cuidadosa dos depoimentos, entre janeiro de 2022 a agosto de 2023, em audiências designadas após a pandemia de Covid-19, período em que a ampliação das salas especiais ficou suspensa.

Foram 503 processos no ano passado e mais 211 até 30 de agosto deste ano. Cerca de 80% das vítimas são do sexo feminino, parda (38%) e com maioria em idade até 14 anos (509 casos).

Entre os agressores, 93% dos que tinham a informação de sexo são masculino, 5% feminino e 2% ambos. A maioria é adulta e tem entre 25 a 29 anos (358), seguida de 49 jovens (20 a 24 anos) e de 44 idosos com idade acima de 60 anos.

Cerca de 320 casos ocorreram na casa da vítima, 84 na casa de familiar e 37 em vias públicas. Os processos enviados para o procedimento no período tratam de situação de violência em 88% deles, seja sexual, física, psicológica, patrimonial e institucional e os outros 12% lidam com ação de guarda, adoção e abandono da vítima, entre outras demandas. Em todos, o procedimento é o mesmo, segundo a coordenadora.

Rita Bartok explica que o depoimento especial é colhido em uma sala específica para o procedimento, com três ambientes distintos, o de recepção das vítimas e familiares, outro espaço, caracterizado pela disposição de livros e brinquedos pedagógicos, para construção da aproximação do entrevistador e o entrevistado e a sala para a estratégia de metodologia de questionamento da profissional, recomendada pelo Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense (PBEF).

Dotada de isolamento acústico, móveis, e infraestrutura tecnológica com sistema de monitoramento, contendo equipamentos de gravação de áudio e vídeo, a sala possibilita a transmissão do depoimento captado por câmeras, em um circuito fechado de televisão para outra sala, afastada deste “ambiente acolhedor”, onde ficam o juiz, promotores de Justiça, defensor público ou advogados. O sistema permite à vítima ser ouvida sem a presença de terceiros e do réu, que só participa da audiência virtual se houver consentimento da vítima.A transmissão fica gravada no sistema processual e protegida por uma senha única. Se a criança precisar "ser ouvida" novamente basta acessar aquele único depoimento especial, acessível apenas às partes do processo

Salas com essa estrutura estão presentes em 20 das 36 comarcas do Estado, explica Rita Bartok. Segundo ela, a estimativa mais recente do Tribunal de Justiça é concluir a entrega de todas até dezembro de 2024, em razão da ampliação das demandas, que podem surgir durante a fase de produção de provas em processos judiciais, com a possibilidade de produção antecipada de prova no processo penal até antes do ajuizamento da ação.

“O depoimento especial tem atendido muitas demandas de crianças pequenas nas restantes de família e guarda por força também da Lei Henry Borel, que completa um ano agora em outubro e prevê a adoção para casos da vara da família, como alienação parental, adoção, discussão de guarda, violência patrimonial, de violência doméstica, mas, expressivamente nós temos uma um registro maior, uma movimentação maior de processos na área de violências. Nós atendemos todas as violências previstas na legislação, sexual, física, psicológica, já tivemos casos de atendimento de denúncias de violência bullying, cyberbullying”, completa.

Entrevistadoras exaltam profissionalismo do procedimento para cumprir protocolo de coleta

Uma das entrevistadoras pioneiras no procedimento no Tocantins é a assistente social Marcelina Ferreira dos Santos, credenciada desde 2019. Marcelina Santos é considerada uma das credenciadas mais competentes da capital.

Coube a esta profissional a coleta do depoimento de algumas das vítimas do professor de dança em Palmas, caso que inspirou esta reportagem, quando se cumpriu a ordem de prisão contra ele, em agosto deste ano. O JTo a entrevistou sem informá-la de que tinha conhecimento da atuação dela no caso, e não fez nenhuma pergunta sobre os depoimentos destas vítimas.

Na visão dela, o depoimento especial atua para não revitimizar as vítimas ao oferecer um ambiente em que a fala dela é essencial para revelar uma situação em que, muitas vezes, só ela vivenciou. “A importância do depoimento de se escutar crianças e adolescentes e vítimas de violência e até mesmo testemunhas que presenciaram alguma violência, é porque a violência ocorre dentro do ambiente intrafamiliar onde ninguém mais tem acesso e na maioria das vezes não tem testemunhas e a própria testemunha é a vítima que sofreu, que vivenciou a violência”, explica.

Para a entrevistadora, o depoimento especial confere à criança e ao adolescente um espaço em que suas falas são legitimadas e colaboram com outras evidências durante o processo para a decisão do juiz. “As perguntas centrais que nós fazemos é como, quem foi a pessoa que praticou a violência e onde foi. Esses elementos e mais outras perguntas que a gente faz, o objetivo é saber quem foi que fez, onde foi, quando foi, quanto tempo, então são perguntas simples que eles sabem responder, sem falar 'Foi fulano que fez isso?’, não podemos, porque é uma pergunta sugestiva. A gente pergunta, quem fez isso com você?, ela responde, fulano. E como aconteceu? São perguntas simples que a criança, o adolescente ou a testemunha, vai trazer um relato com base no que vivenciou”.

A atuação no programa inspirou Marcelina Santos a defender, neste ano, sua dissertação de mestrado em Serviço Social na Universidade Federal do Tocantins. Ela analisa a atuação do assistente social no depoimento especial, procedimento que ela considera necessário para a efetivação do direito de crianças e adolescentes de serem ouvidos de forma mais humanizada e acolhedora pelo Poder Judiciário.

“Então é uma escuta mais humanizada que busca proteger a vítima de sofrimento. A gente consegue trazer isso de forma mais leve e pra criança e do adolescente, consegue trazer essa escuta mais leve, mais empática e mais humanizada para a criança e também conseguimos garantir um tratamento adequado de forma humana, que é o que prevê a nossa Constituição e também os direitos previstos para a criança e do adolescente no Estatuto da Criança e do Adolescente”, conclui.

Outra profissional bastante respeitada por sua atuação no procedimento é a professora Adelaide Gomes Franco, credenciada em um segundo edital, também na capital, que destaca a inovação metodológica adotada na tomada de depoimento especial.

"Por muitos anos às práticas de atendimento às crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência às revitimizavam, potencializando os sofrimentos e traumas vivenciados. A legislação e consequentemente o trabalho do serviço de Justiça reconheceram a necessidade e importância de que o atendimento ao público infanto-juvenil tenha critérios técnicos que respeitem às condições e etapas de desenvolvimento humano, devendo as abordagens com as vítimas serem feitas por profissionais especializados”.

Pedagoga por formação, com mestrado em desenvolvimento regional, também pela Universidade Federal do Tocantins, Adelaide explica o papel do profissional de pedagogia no depoimento especial como entrevistador.

“No exercício de minhas funções como entrevistadora aplico conhecimentos e habilidades adquiridas em minha formação inicial e em formação específica realizada pelo sistema de Justiça, bem como em formações continuadas, o que chamamos de supervisão. É um trabalho técnico, especializado e humanizado que realizo como Pedagoga, atuando como mais uma agente do sistema de proteção de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência."

A aplicação do depoimento especial no caso do abuso sexual em ambiente escolar

O professor de sapateado respondeu pelos abusos em uma ação penal do Ministério Público em que saiu condenado à prisão. Quem assina a sentença condenatória é o juiz Luiz Zilmar dos Santos Pires, titular da 2ª Vara Criminal de Palmas.

Com mais de 33 anos na magistratura, o juiz destaca no relatório - a parte inicial da sentença-, um procedimento crucial para sua convicção na condenação do réu do caso: o depoimento especial das vítimas.

Em entrevista ao JTo, Luiz Zilmar aponta que o principal benefício do procedimento é eliminar várias idas da vítima às autoridades para falar sobre o caso, a chamada revitimização. "Anteriormente era comum que as vítimas depois dos fatos fossem levadas para as delegacias e, muitas das vezes, ficavam na mesma antessala junto com os investigados, e submetidos a todo tipo de constrangimento, de passar por tratamento psicológico ou psiquiátrico, e, aí, tempos depois, podia ser um ano, dois anos ou até mais, eram novamente chamadas para prestar depoimento em juízo. E aí, novamente, reviviam tudo aquilo que elas estavam tratando exatamente para esquecer".

No método utilizado na tomada de depoimento especial, evita-se esses constrangimentos. "Assim que se tornam públicos, imediatamente devem ser levados ao conhecimento das autoridades. E a vítima, ou as vítimas, as crianças ou adolescentes ou testemunhas no caso, elas têm que ser ouvidas de preferência uma única vez. Isso faz com que elas possam logo após fatos virar a página e esquecer isso", complementa Luiz Zilmar.

O magistrado enaltece o papel do procedimento no processo penal. "O depoimento especial é extremamente importante. Na verdade, hoje o juiz, ele condena ou absolve unicamente com base no depoimento especial porque, via de regra, a palavra das vítimas é a única, ou é o único depoimento que se pode tirar conclusão sobre se esse fato aconteceu ou não", defende.

O JTo também entrevistou o juiz sem citar o caso do professor, do qual o jornal teve acesso à sentença em agosto deste ano, quando houve a prisão definitiva do réu, para cumprir a pena, mostrada nesta reportagem.

Na sentença, o juiz Luiz Zilmar afirma que o processo trouxe à tona quatro crimes de estupro de vulnerável praticados contra quatro crianças diferentes, na faixa de seus 9 anos de idade, com base em um conjunto de prova "farto". O juiz condenou o réu nos quatro casos em que as vítimas prestaram depoimento especial.

"O réu tocava nas partes íntimas das vítimas durante a aula, aproveitando-se de sua condição como professor, com o pretexto de ensinar os passos da dança, colocava as menores sentadas em seu colo e passava a mão na região glútea, vagina e seios, além de tentar beijá-las na boca. Prometeu levá-las para apresentações fora da cidade, comprar roupas e sapatos e deu dinheiro para que comprassem lanche", concluiu o juiz, na sentença em que deixou de condenar o réu em dois crimes sexuais. As duas absolvições ocorreram justamente no caso das duas alunas que não foram ouvidas em depoimento especial.

Gaúcho de Três Passos, o instrutor é um especialista em chula (sapateado gaúcho) levado à escola palmense por um então programa educacional do governo federal que propunha arte no contra turno escolar. Exposto pelos pais e mães das alunas, acabou excluído do projeto e da escola após os abusos.

Pelas acusações, teve a prisão decretada pela Justiça, ainda na fase de inquérito e ficou preso por 2 anos e 9 meses em Palmas, enquanto enfrentava a acusação do Ministério Público de ter cometido seis estupros de vulneráveis - quando a vítima do crime sexual ainda não tem 14 anos de idade.

O professor enfrentou o veredicto judicial no dia 8 de fevereiro de 2022, quando já havia deixado a prisão e se tornara estudante de Direito, em Colinas do Tocantins, noroeste do Estado. À época, cumpria estágio em um consolidado escritório de advocacia de Araguaína, a 100 km da faculdade colinense.

Três meses depois da sentença, os desembargadores do Tribunal de Justiça julgaram um recurso da defesa dele contra a condenação. Por unanimidade, mantiveram a pena fixada pelo juiz Zilmar: 10 anos de prisão.

A denúncia teve a conclusão processual, o trânsito em julgado, em abril deste ano. Quatro meses depois, o mesmo juiz expediu a ordem de prisão contra o instrutor. A Polícia Militar o encontrou em casa. Ele não resistiu à prisão. E começou a cumprir a pena na Unidade Prisional de Colinas do Tocantins.