Um caminhão que saiu de Palmas com destino a Belém(PA) com 7,2 mil quilos de pescado das espécies corvina e mapará, teve a carga apreendida nesta sexta-feira, 9, ao ser interceptado em Aguiarnópolis, município no extremo norte do Tocantins, por fiscais do fiscalização do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins).

De acordo com o Naturatins, a carga tinha documentação falsa com indícios de fraude. Uma denúncia anônima levou os fiscais do órgão a realizarem um monitoramento de ímovel na região sul de Palmas, de onde o veículo partiu com a carga.

Informações obtidas pelos fiscais durante a abordagem ao veículo, apontaram que a origem do pescado é o lago da Usina Hidrelétrica Luís Eduardo, na região de Palmas.

A apreensão resultou em multa de R$ 145 mil registrado em auto de infração como procedimento administrativo. O responsável pela carga foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Tocantinópolis, onde acabou autuado em flagrante.

O Naturatins informou ainda que todo o pescado apreendido foi doado a nove instituições localizadas no município de Tocantinópolis, como a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), igrejas, abrigos de idosos, associação de cadeirantes, entre outras.