Neste domingo, 12, 7.978 candidatos farão as provas objetivas e discursivas do concurso Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBM), que oferta 110 vagas para praças e oficiais.

Os candidatos podem consultar o local de prova por meio do site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do concurso.

O início das provas para os candidatos à função de oficial será às 8h. E na parte da tarde, a partir das 15h, terá início o certame para os que concorrem às vagas de Praça.

De acordo com o CBM, apenas Palmas será a sede da realização do certame, cada candidato terá o prazo de cinco horas para finalizar e entregar o documento aos fiscais em sala.

É necessário que o candidato chegue no local de prova, com uma hora de antecedência. Todos deverão estar com caneta esferográfica de tinta preta em material transparente, estarem munidos do comprovante de inscrição e do documento de identidade.

Na primeira etapa do concurso ocorre a prova objetiva e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; na segunda etapa ocorrerá prova de capacidade física; na terceira etapa terá avaliação psicológica; na quarta, avaliação de saúde e na quinta, investigação social e da vida pregressa. Todas as etapas serão realizadas em Palmas.

O salário inicial para os cargos vão de R$ 1.836,05 a R$ 5.297,71.

A divulgação do resultado final da prova objetiva, resultado provisório da prova de redação e divulgação do padrão definitivo de respostas da prova de redação será publicado no dia 4 de abril.

Conforme dados da banca responsável pelo concurso, dos 7.978 candidatos, um total de 1.406 são para a função de cadete a oficial.

Os inscritos vão concorrer a 10 vagas disponibilizadas pelo Corpo de Bombeiros Militar. São 9 vagas para homens (90%) e uma vaga (10%), será preenchida por mulher.

Do volume, 1.067 são homens na concorrência, enquanto as mulheres perfazem um total de 339 inscritas. Para assumir a vaga, o candidato aprovado precisa ter nível superior.

Para a função de praça, a exigência é de, no mínimo, nível médio. E a concorrência totaliza 6.572 inscritos para as 100 vagas. Ao todo, os homens terão 90 vagas, enquanto que as mulheres terão 10. E elas somam 1.706 inscritas, enquanto que os homens são 4.866.

Proibições

Aos candidatos é proibido o uso de aparelhos eletrônicos, como: wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e(ou) similares, telefones celulares, smartphones, tablets, ipods, gravadores, pendrive, mp3 player e(ou) similar, relógio de qualquer espécie, alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico, fones de ouvido e(ou) qualquer transmissor, gravador e(ou) receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens, etc.

Além de óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e(ou) borracha; c) quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro.