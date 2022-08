Vida Urbana Mais de 60kg de maconha são apreendidos em Guaraí A droga estava escondida nos bancos do carro e em outros compartimentos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizou na tarde de domingo, 8, pacotes com substância similar à maconha no interior de um veículo abordado no Km 332 da BR 153, em Guaraí, região noroeste do estado. No carro havia um casal, um homem e uma mulher grávida, e um bebê de colo. Durante os procedimentos de fiscalização, os policiais localizaram, em compartimentos nos ba...