Uma ação conjunta entregou nesta semana 659 kits de alimentação nas aldeias indígenas dos municípios de Formoso do Araguaia e Sandolândia, Sul do Estado. Foram 11 escolas indígenas da rede estadual de ensino contempladas com a ação do Governo do Estado, por meio da Polícia Militar (PM), em parceria com a Fundação Nacional do Índio (Funai) e a Secretaria de Saúde Indígena (Sesai).

Conforme a PM, a medida visa garantir a segurança alimentar das famílias indígenas e a ação alcança os alunos das unidades escolares públicas, que desde o último dia 16 tiveram as aulas suspensas. A entrega ocorreu após os órgãos estaduais e federais recebem informações sobre a situação precária de alimentação dessas comunidades indígenas, que agravaram devido as cheias provocadas pela chuvas no Rio Javaé e a quarentena da pandemia do coronavírus, a Covid-19.

Os kits alimentares são da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc) através da Secretaria Extraordinária de Assuntos Parlamentares. A entrega foi realizada pela PM, Funai e Sesai.

Entregas

Desde março, a Seduc, conforme o cronograma do governo, em parceria com órgãos de segurança e municipais, realiza a entrega dos kits a unidades escolares de Sul a Norte do Estado.

Nesta quinta-feira, 2, o Governo do Tocantins atualizou os dois primeiros contratos da Seduc, que dispensou a licitação para a compra de cestas básicas – que o governo chama de “kits de alimentação escolar” – para as famílias dos alunos da rede estadual de ensino no valor total de R$ 4.385.500,00.