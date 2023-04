Redação Jornal do Tocantins

Nesta terça-feira, 4, o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) divulga mais de 60 vagas de estágio para Palmas, Miracema do Tocantins, Araguaína, Gurupi e Xambioá. As ofertas desta terça contemplam alunos de nível médio, técnico e superior.

Os requisitos para participação variam de acordo com cada vaga, mas em geral, os candidatos devem estar cursando o ensino médio, técnico ou superior na área correspondente à vaga e possuir disponibilidade para estagiar em horário comercial.

Para se candidatar às vagas, os interessados devem ter cadastro no site do Sistema Nacional de Estágio (SNE) e manter os dados pessoais, escolares, conhecimentos gerais e currículos atualizados, acessar o portal do IEL ou entrar em contato pelos canais de atendimento disponíveis.

Após o cadastro, é possível visualizar as vagas disponíveis e se candidatar às que estiverem de acordo com o perfil do candidato.

Conforme o IEL, os estagiários contarão com acompanhamento e supervisão de profissionais da área que irão auxiliá-los no desenvolvimento de suas atividades e no aprimoramento de suas habilidades técnicas e comportamentais.

Terão também a oportunidade de desenvolver suas habilidades profissionais e colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, além de receber uma bolsa-auxílio mais auxílio-transporte.

Mais informações podem ser obtidas por meio dos telefones do IEL (63) 3229-5737 em Palmas.

Confira as vagas:

Palmas

Pedagogia;

Letras, Pedagogia, Magistério;

Técnico em Administração;

Marketing;

Jornalismo, Publicidade e Propaganda

Técnico em Administração, Técnico em Secretariado

Processos Gerenciais, Gestão Financeira

Fisioterapia

Técnico em Secretariado

Pedagogia;

Direito;

Gestão Financeira;

Recursos Humanos, Processos Gerenciais;

Gestão Financeira;

Administração;

Gestão Pública;

Administração, Ciências Contábeis;

Gestão Pública;

Educação Física - Bacharelado;

Letras, Pedagogia;

Magistério;

Letras, Pedagogia;

Magistério;

Administração, Ciências Contábeis;

Ensino Médio;

Miracema do Tocantins

Direito

Araguaína

Ciência da Computação, Engenharia de Software;

Ciências Contábeis;

Educação Física - Bacharelado;

Análise de Sistemas, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Processamento de Dados;

Ciência da Computação;

Gurupi

Ciências Contábeis;

Xambioá

Administração, Letras, Pedagogia.