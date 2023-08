Redação Jornal do Tocantins

Nesta quarta-feira, 16, O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) divulga mais de 60 vagas de estágio abertas para as cidades de Palmas, Paraíso do Tocantins, Araguaína, Araguatins e Gurupi.

De acordo com o Instituto, as oportunidades estão distribuídas em 23 áreas de atuação: administração, arquitetura e urbanismo, ciências contábeis, ciências econômicas, jornalismo, publicidade e propaganda, direito, engenharia biomédica, engenharia civil, engenharia de produção, engenharia elétrica, ensino médio, gestão financeira, gestão hospitalar, gestão pública, logística, marketing, marketing digital, pedagogia, Técnico em administração, técnico em eletrônica, técnico em química e técnico em secretariado.

As bolsas de estágio disponíveis variam entre R$ 535 a R$ 1.400, todas contempladas com auxílio transporte.

Conforme o instituto, as vagas são ofertadas por meio do programa de estágio supervisionado do IEL que faz a interlocução entre empresas, instituições de ensino e estudantes.

Ainda segundo o instituto, os candidatos devem ter cadastro no site do Sistema Nacional de Estágio (SNE) e manter dados pessoais, escolares, conhecimentos gerais e currículos atualizados.