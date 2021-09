Vida Urbana Mais de 60 pés de maconha cultivada são descobertos em Palmeirópolis; polícia prende agricultor Entorpecente estava sendo cultivado em uma fazenda às margens de um córrego nos fundos da sede da propriedade e contava até com mesmo com sistema de irrigação

Uma plantação de mais de 60 pés de maconha, localizada na zona rural da cidade de Palmeirópolis foi destruída pela Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), na noite desta sexta-feira, 17. O entorpecente estava sendo cultivado em uma fazenda às margens de um córrego nos fundos da sede da propriedade e contava até com mesmo com sistema de irrigação. A ação t...