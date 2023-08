Redação Jornal do Tocantins

Nesta quarta-feira, 2, o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) divulgou mais de 50 vagas abertas de Palmas, Paraíso do Tocantins, Gurupi, Lajeado e Araguaína. As ofertas desta quarta, contemplam vagas remuneradas com bolsas que podem chegar a R$ 1200 e auxílio transporte.

De acordo com o IEL, as oportunidades estão distribuídas em 17 áreas de atuação: administração, ciências contábeis, ciências econômicas, direito, educação física – bacharelado, enfermagem, engenharia agronômica, engenharia civil, engenharia florestal, gestão financeira, gestão pública, letras, magistério, medicina veterinária, pedagogia, serviço social e técnico em administração.

As vagas são voltadas a estudantes que estão em busca de conhecimento prático em sua área de estudo e são ofertadas por meio do programa de Estágio Supervisionado do IEL Tocantins que faz a interlocução entre empresas, instituições de ensino e estudantes.

Ainda conforme o instituto, os candidatos devem ter cadastro no site do Sistema Nacional de Estágio (SNE) e manter dados pessoais, escolares, conhecimentos gerais e currículos atualizados.

Mais informações podem ser obtidas por meio dos telefones do IEL (63) 3229-5737 em Palmas.