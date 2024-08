Vida Urbana Mais de 50 ligações clandestinas de energia elétrica são desativadas na região norte da capital Denúncias de furto podem ser feitas de forma simples e anônima pelos canais de atendimento da concessionária

Uma operação realizada pelas equipes da Energisa, Polícia Civil e Polícia Militar resultou na desativação de 53 ligações clandestinas. A ação foi realizada na manhã desta quarta-feira (28) na região Norte de Palmas. De acordo com as informações divulgadas, apenas no primeiro semestre deste ano foram desviados 29.655 MWh de energia no Tocantins. Esse volume seria ...