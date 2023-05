Mais de 4,2 mil candidatos inscritos no vestibular da Universidade Federal do Tocantins (UFT) deixaram de fazer as provas no domingo, 30, o que representou uma taxa de abstenção de mais de 25%.

As provas foram realizadas durante a manhã e também à tarde, em sete cidades onde há campus da UFT e da Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT). Foram ofertadas mais de 700 vagas em cursos de graduação.

Durante a manhã a abstenção chegou a 2.081 candidatos, o que corresponde a 24,73% do total de 8.414 inscritos. No período vespertino, 2.155 candidatos não compareceram aos locais de prova. O número corresponde a 25,61% do total de inscritos.

Palmas foi a cidade que mais registrou ausentes: 1.120 candidatos durante a manhã e 1.159 à tarde. Os campus com maior abstenção foram Arraias (52,68%) e Porto Nacional (47,33%).

Os gabaritos provisórios devem ser divulgados na tarde desta segunda-feira, 1°. O resultado final do vestibular está previsto para o dia 14 de junho.