A Prefeitura de Palmas recebeu 359 denúncias de descumprimento ao isolamento social e 16 trotes em duas semanas após a publicação do Decreto Municipal Nº 1.856 de 14 de março de 2020, que trouxe medidas para evitar a proliferação do novo coronavírus, a Covid-19. Os dados são da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu) e compreendem o período de 18 a 31 de março.

Conforme a Sesmus, além das fiscalizações realizadas em virtude das denúncias, a Guarda Metropolitana de Palmas (GMP) e as polícias Civil e Militar realizaram diversas ações de que visão levar à população informações sobre o avanço da doença na Capital e explicações sobre a importância do isolamento social e da quarentena. Nas ações de abordagem, os agentes públicos explicam sobre a Declaração de Calamidade Pública e orientaram a população a ficar em casa e sair somente para atividades essenciais.

Números

Segundo a Guarda Metropolitana, os agentes públicos visitaram 150 estabelecimentos comerciais até o final de março com objetivo de verificar o cumprimento do Decreto Municipal. Entre os locais estão materiais de construção, distribuidoras de bebidas, mercado, supermercados, mercearias, lava jato, casas de produtos agropecuários, bares, restaurantes, escolas, posto de saúde, salão de beleza, barbearia, panificadora, pregão, feiras, mineradoras, parques, clubes, obras civis e serralheria.

Dos estabelecimentos comerciais visitados, 34 empresas estavam localizadas em Taquaralto, 16 no Jardim Aureny II e 15 estabelecimentos comerciais no Jardim Aureny III. Enquanto que na região Norte foram visitadas 14 empresas na Quadra 104 Norte, dez empresas na 307 Norte e sete lojas na 303 Norte.

Confira a quantidade de denúncias em algumas datas, conforme a gestão municipal:

27 de março - 73 denúncias

28 de março - 117 denúncias

29 de março - 41 denúncias

30 de março - 37 denúncias

31 de março - 35 denúncias

Ocorrências

Já após o dia 1ª de abril, também foram atendidas 153 ocorrências pelo Sistema de Operação Integrada (Siop), em que 121 eram de perturbação do sossego público. Na sexta-feira, 3, foram registradas 31 ocorrências, no sábado, 4, 43 ocorrências, e no domingo, 5, 37. A Sesmu também contabilizou 240 ocorrências de natureza segurança patrimonial.

Rondas

As GPM, PM e Polícia Civil também realizaram, em março, 423 visitas por meio de ronda e patrulhamento nas estações da Capital. A fiscalização também foi intensificada nos pontos de mototáxis da Capital onde foram realizadas 2.060 rondas e nenhum mototaxista flagrado transportando passageiros. Praias e Piers

Já a Guarda e agentes de Trânsito visitaram 56 vezes a praia da Graciosa, 22 rondas ocorreram na praia do Prata, 26 na das Arnos, 22 na do Caju, e 29 na praia dos Buritis, 29. Já nos Piers I e II, foram realizados 56 patrulhamentos, em cada um.

N que se refere a abordagem em ambientes com som automotivo, a GPM somou 26 casos. Já os agentes de Trânsito registaram 18 ocorrências de colisão sem vítimas, seis ocorrências de apoio a PM com etilômetro, que resultou em quatro conduções à Delegacia de Polícia por alcoolemia. Também foram removidos nove veículos em 18 rondas em vários estacionamentos da Capital.

Ainda de 18 a 31 de março, a Guarda realizou 37 visitas a Parque dos Povos Indígenas (PPI) e a Praça dos Girassóis.