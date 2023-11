Neste domingo, 5, e no próximo dia 12, cerca de 32.620 estudantes farão o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, no Tocantins. O número de inscritos a mais neste ano é de 3.676, em relação ao ano passado, que teve 28.944, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Conforme os dados, as mulheres são maioria e equivalem a 62,7% (20.467) das inscrições, enquanto homens representam 37,3% (12.153). As provas ocorrerão em 31 municípios tocantinenses. No estado, são 109 locais de prova e 1.224 salas de aplicação.

Segundo o edital, no primeiro dia do Exame serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias, além da redação.

A aplicação terá 5 horas e 30 minutos de duração, contados a partir da autorização do chefe de sala para o início das provas.

No primeiro e no segundo dia de prova, a abertura dos portões será às 12h, e fechará às 13h. As provas terão início às 13h30, com término às 19h no primeiro dia de prova, e às 18h30 no 2° domingo.

A aplicação do exame para o participante com solicitação de tempo adicional aprovada terá início às 13h30 e término às 20h, no primeiro dia, e às 19h30, no segundo dia, horário de Brasília .

Para o participante com solicitação de recurso de vídeo prova em Libras aprovada, a aplicação das provas terá início às 13h30 e término às 21h, no primeiro dia, e às 20h30, no segundo dia, horário de Brasília.

Os gabaritos oficiais serão divulgados em 24 de novembro de 2023, e resultado no dia 16 de janeiro de 2024, no site do Inep.

Documentos válidos

Conforme o edital, é obrigatória a apresentação de via original de documento oficial de identificação com foto para a realização das provas.

Os documentos válidos para identificação do participante são:

- Cédulas de Identidade expedidas por Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal;

- Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados, em consonância com a Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997;

- Carteira de Registro Nacional Migratório, de que trata a Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017;

- Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, de que trata o Decreto nº 9.277, de 5 de fevereiro de 2018;

- Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenham validade como documento de identidade;

- Passaporte;

- Carteira Nacional de Habilitação, na forma da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997;

- Carteira de Trabalho e Previdência Social emitida após 27 de janeiro de 1997.

- Documentos digitais com foto (e-Título, CNH digital e RG digital) apresentados nos respectivos aplicativos oficiais.

Obrigações do participante

- Utilizar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente;

- Não portar fora do envelope porta-objetos fornecido pelo chefe de sala, ao ingressar na sala de provas: declaração de Comparecimento impressa, Cartão de Confirmação da Inscrição, óculos escuros e artigos de chapelaria, caneta de material não transparente, e quaisquer dispositivos eletrônicos e outros materiais estranhos à realização da prova;

- Permitir que o lanche seja vistoriado pelo chefe de sala, entre outros itens previstos em edital.

Forças de Segurança

As Forças de Segurança do Tocantins vão acompanhar a aplicação das provas do Enem 2023. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), ao todo, as corporações empregam na operação, um efetivo de 660 agentes de segurança pública.

Além disso, 210 policiais penais devem prestar apoio durante a aplicação das provas para as pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa, que serão aplicadas nas 25 unidades prisionais do Estado.

Linhas de ônibus terão reforço em Palmas

As linhas de ônibus do transporte coletivo de Palmas também serão reforçadas neste domingo para facilitar o acesso dos candidatos aos locais de aplicação das provas.

Segundo a prefeitura, a Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP) irá reforçar as linhas do transporte coletivo, com 12 veículos a mais, para atender as demandas dos estudantes.



Previsão do tempo no dia de provas



De acordo com o Grupo Storm (que presta serviço para a Energisa), no horário do Enem há chances de chuva em grande parte da região centro-norte do Estado, mas a princípio, chuva leve a moderada. À noite as chuvas devem ocorrer com maior intensidade no norte.

Enem

As notas do Enem podem ser usadas para acesso ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Programa Universidade para Todos (ProUni). Elas também são aceitas em mais de 50 instituições de educação superior portuguesas.

Os participantes do Enem podem pleitear financiamento estudantil em programas do governo, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).