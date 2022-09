Vida Urbana Mais de 3.700 candidatos a agentes de saúde e de endemias farão prova neste domingo, 25 em Araguaína Provas objetivas serão aplicadas a partir das 9h e terão duração de três horas

Serão aplicadas neste domingo, 25, as provas objetivas do processo de seleção pública para 3.750 candidatos aos cargos de agentes comunitários de saúde (ACS) e agentes de combate a endemias (ACE), a partir das 9 horas, em Araguaína, região norte do Tocantins, por meio do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB), conforme a prefeitura do m...