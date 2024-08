Vida Urbana Mais de 25 mil famílias de Araguaína e região podem pedir instalação da parabólica digital de graça Equipamentos gratuitos são destinados a pessoas que participam de programas do governo. Sinal analógico deve ser desligado até o fim do ano

Para que não tenham problemas em acompanhar a programação de TV aberta, mais de 25 mil famílias moradoras da região norte do estado podem solicitar a instalação de antenas digitais. Os kits são gratuitos e destinados a pessoas de baixa renda e que estejam cadastradas em programas sociais do governo federal.