Vida Urbana Mais de 21 mil inscritos no 'Maior Aulão do Tocantins' virtual, que ocorre neste sábado, 9 Evento será totalmente virtual e transmitido pelo G1 Tocantins a partir das 8 horas

O 'Maior Aulão do Tocantins', organizado pela TV Anhanguera, será totalmente virtual e transmitido pelo G1 Tocantins, neste sábado, 9 e busca fazer com que os alunos possam aprofundar e revisar conteúdos que podem cair no Enem 2020. São mais de 21 mil inscritos para o evento. O Enem 2020 será aplicado nos dias 17 e 24 de janeiro (prova impressa) e 31 de janeiro e 7 de...