Vida Urbana Mais de 200 litros de agrotóxicos transportados clandestinamente são apreendidos em Guaraí Carga estava no bagageiro do ônibus de transporte de passageiro

Na noite de segunda-feira, 2, no município de Guaraí, região noroeste do Estado, 17 caixas de agrotóxico transportados clandestinamente foram apreendidas dentro de um bagageiro de ônibus. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a apreensão sucedeu após fiscalização no ônibus que transportava passageiros e fazia a linha Goiânia (GO) para Balsas (MA), no km 332 da B...