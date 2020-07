Vida Urbana Mais de 200 grávidas e puérperas morreram por Covid-19 no Brasil Ao todo, são ao menos 1.860 casos da doença notificados nesse grupo de mulheres no país até o último dia 14 de julho

Patrícia Albuquerque, 38, de Colíder (MT), morreu no último sábado (25) sem conhecer a filha, Ana Beatriz. A menina nasceu com 34 semanas de gestação há pouco mais de um mês, quando a mãe foi internada num hospital de Goiânia (GO) por complicações da Covid-19. A estudante de psicologia Patydam Castro, 34, de Rio Branco (AC), estava grávida de seis meses ao ser...