Vida Urbana Mais de 200 aprovados no concurso da Educação do Tocantins são convocados; veja lista Convocação está no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (4)

O Governo do Tocantins convoca mais de 238 aprovados no concurso público da educação. Essa já é a sétima chamada do certame que ofertou 5.674 vagas. Segundo o estado, até o momento mais de 4 mil pessoas foram nomeadas. A lista foi divulgada no Diário Oficial do estado desta quinta-feira (4). Os candidatos terão um prazo de 30 dias para tomar posse do c...