Redação Jornal do Tocantins

Mais de 2.800 produtos foram apreendidos durante a “Operação de Olho no Prazo de Validade”, entre os dias 3 a 12 de abril em oito cidades do Tocantins realizada pelo Procon do estado.

A operação foi realizada nos municípios de Colmeia, Pequizeiro, Almas, Taguatinga, Arapoema, Bandeirante, Bernardo Sayão e Juarina. Ao todo, os fiscais do Procon Tocantins apreenderam 2.806 produtos com a validade vencida.

Durante a ação, 50 estabelecimentos comerciais foram fiscalizados, foram aplicadas 28 autos de infração, nove notificações por ausência de preço e 2806 produtos apreendidos.

Produtos Vencidos

Foram retirados de comercialização temperos alimentícios, pão de forma, panettone, salgadinhos, margarina, danones, pêssego em calda, leite ninho, salsicha, bolachas, linguiça, café, refrigerantes, shampoo, água sanitária, sabão em pó, entre outro.

Em Taguatinga foram apreendidos 817, 433 em Juarina, 423 em Colmeia, 308 em Almas, 290 Bandeirantes, 279 em Arapoema,178 em Pequizeiro e 78 Bernardo Sayão.

Denuncie

O Procon Tocantins ressalta que é fundamental que o consumidor também faça a sua denúncia, por meio do Disque 151 ou Whats Denúncia 99216-6840.