Redação Jornal do Tocantins

O período de recadastramento junto ao Instituto de Previdência Social do Município de Gurupi (Gurupi Prev) para mais de 2.600 servidores ativos e 730 aposentados e pensionistas, segue até sexta-feira, 14.

De acordo com a prefeitura de Gurupi, a atualização cadastral é obrigatória e deve ser feita por todos os servidores públicos municipais efetivos, aposentados e pensionistas, incluindo os que atuam na Câmara de Vereadores e também na Universidade de Gurupi (UnirG).

Os profissionais que estão cedidos, afastados e/ou licenciados também deverão atualizar os seus cadastrados.

O presidente do Gurupi Prev, Ricardo Paré disse por meio de assessoria, que “o recadastramento, além de ser um compromisso legal, é uma ação essencial para assegurar a atualização cadastral, financeira e funcional dos servidores. É importante enfatizar que o servidor que não realizar o recadastramento dentro do prazo estipulado terá suas remunerações e proventos suspensos, por tempo indeterminado, até que o mesmo formalize seu recadastramento”, frisou o presidente.Ainda conforme a prefeitura, para os servidores efetivos ativos a atualização será realizada exclusivamente de forma virtual, no site da Prefeitura de Gurupi. Será preciso preencher o formulário e anexar todos os documentos solicitados.

Os servidores aposentados e pensionistas deverão fazer o recadastramento de forma presencial, na sede do Gurupi Prev, pois eles também deverão realizar a prova de vida. O Gurupi Prev fica no Parque Filó Moreira, na região Sul de Gurupi, e atende de segunda à sexta-feira, das 8 às 14 horas.