Vida Urbana Mais de 2,3 mil bolsas de estudos são ofertadas pelo Prouni no Tocantins As inscrições vão até esta sexta-feira (26). As oportunidades são para estudantes de baixa renda

Estudantes que desejam entrar no ensino superior em universidade particular no Tocantins podem se candidatar para concorrer a mais de 2,3 mil bolsas de estudo ofertadas pelo Programa Universidade para Todos (Prouni). As inscrições vão até esta sexta-feira (26).