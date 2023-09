Mais de 170 pacientes estão na fila de espera por um transplante de córnea no Tocantins. É o que aponta a Agência de Dados Fiquem Sabendo, especializada no monitoramento da Lei de Acesso à Informação (LAI), os dados fornecidos para a agência são do Ministério da Saúde com a data de atualização no dia 29 de agosto deste ano e forma divulgados nesta segunda-feira, 25.

Segundo o relatório, no total foram feitos 309 transplantes de córnea entre 2016 a 2023 no estado.

Os dados apontam que atualmente o Tocantins não possui fila de espera de pacientes aguardando transplante para órgãos como coração, fígado, pulmão, rim, pâncreas, pâncrea rim e multivisceral. Diferente da realidade de outros estados como São Paulo (SP) que lidera o ranking com 19,9 mil pessoas na fila, seguido de Minas Gerais (MG) com 3,6 mil e Rio de Janeiro (RJ) com 1,8 mil pacientes. São 40,3 mil pessoas na fila de espera para potenciais receptores de órgãos em todo o território brasileiro.

A oftalmologista Fernanda Oliveira explica que a córnea trata-se de um tecido transparente que fica na parte da frente do olho. Se a córnea se opacifica (embaça) a pessoa pode ter a visão bastante reduzida ou, às vezes, até perder a visão. “A córnea é uma estrutura do olho, ela fica no nosso segmento anterior, é essa parte transparente do nosso olho onde tem uma curvatura, então ela é uma das estruturas mais enervadas que temos no corpo, ou seja se entra qualquer corpo estranho já sentimos de imediato e começamos a coçar”.

Ela explica que dependendo do quadro o paciente não pode ficar muito tempo na fila de espera. “Quando o paciente vai para a fila de transplante é porque já está em um quadro que não conseguimos resolver de outras formas, o perigo de maior complicação é o quadro de dor ou dependendo do porquê ele foi para para a fila de transplante, se foi por algum quadro infeccioso então ele precisa ter uma urgência maior, mas normalmente ele vai para fila porque ele não tem mais condições de tratar aquela córnea”.

Demanda alta após pandemia

Os números atualizados da fila para transplante de córnea pela Central de Transplantes do Tocantins apontam 177 pacientes aguardando para transplante de córnea no Estado, dois a mais do que a agência levantou.

Em nota, o governo afirma acreditar que a pandemia refletiu na alta demanda. “Acredita-se que o número elevado seja por reflexo da pandemia, onde cirurgias eletivas foram suspensas e novas orientações quanto aos critérios de doações de tecidos foram alterados”. A central ressalta que neste ano ocorreram 37 transplantes.

Fluxo para transplante de córnea no SUS tocantinense

Sobre os requisitos para ser um doador de córnea é necessário “ter idade de 2 a 80 anos, referente a córnea e para órgãos e córnea são realizados alguns exames de sorologias, como HIV, hepatite, dentre outros do doador”, destaca a central.

Conforme a Secretária de Saúde do Tocantins (SES) para entrar na lista de espera do transplante, o cidadão deverá ser avaliado por um oftalmologista, vinculado ao Sistema único de Saúde (SUS) ou da rede privada que emite um laudo indicando a necessidade da realização do transplante. Em seguida, o paciente entra em contato com a Secretaria de Saúde do Município de origem com o laudo médico, documentos pessoais, comprovante de endereço e cartão do SUS.

Após esse acionamento, a central de regulação do município realiza o agendamento do paciente no Ambulatório de Transplante de Córnea no Hospital Geral de Palmas (HGP), para confirmar a necessidade do procedimento e a possibilidade de realização do mesmo no Estado. O médico oftalmologista da equipe de transplante inscreve o paciente no Sistema informatizado de Gerenciamento do Sistema Nacional de Transplantes (SIG-SNT).

O paciente recebe o comprovante da inscrição com o Registro Geral da Central de Transplantes (RGCT), que contém informações necessárias para a consulta de sua posição na lista, disponível no endereço.