Grandes quantidades de drogas entre maconha, cocaína, metanfetaminas e cigarros contrabandeados foram incinerados na manhã desta quarta-feira, 5. A Polícia Civil (PC) queimou as drogas em uma cerâmica de Dueré, região sul do estado.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o Poder Judiciário autorizou a incineração do material que estava avaliado em mais de R$ 500 mil. Foram destruídos 120 kg de maconha, 8 kg de cocaína, 16,5 kg de pasta base de cocaína e 12 kg de crack. Também estavam nos pacotes 2,2 mil comprimidos de anfetaminas (rebites) e cinco mil maços de cigarros contrabandeados.

De acordo com a polícia, os entorpecentes foram apreendidos em diversas ações e operações realizadas no Tocantins para controlar o tráfico. As drogas e cigarros foram apreendidos em ações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e por militares e durante a operação Hórus, de iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O delegado Joadelson Rodrigues Albuquerque, da 7ª Delegacia de PC de Gurupi destacou por meio da assessoria, que a maioria da droga incinerada em Dueré foram apreendidas pelas forças de segurança no sul do estado, na divisa com Goiás, o que levou à prisão de alguns suspeitos e também à apreensão de armas de fogo.