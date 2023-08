As aulas na rede estadual são retomadas para mais de 142 mil estudantes que deixam a rotina de férias para voltarem às aulas a partir desta quarta-feira, 2. O ano letivo será finalizado em 18 de dezembro.

De acordo com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), 503 unidades escolares recebem estudantes e servidores para o início das atividades pedagógicas referentes ao segundo semestre letivo.

A pasta oferta ensino fundamental e médio, que incluem diversas modalidades de ensino em suas unidades, como Educação de Jovens e Adultos (EJA), Indígena, Quilombola, do Campo, Integral, Especializada, Militar, Profissional e Socioeducativa.

O segundo semestre letivo conta com avaliações importantes que subsidiam o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), a exemplo da aplicação do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

A avaliação reflete os níveis de aprendizagem demonstrados pelo conjunto de estudantes no contexto escolar e oferece subsídios para a elaboração, o monitoramento e o aprimoramento de políticas educacionais.

Além disso, outra avaliação importante para os estudantes que estão em fase de conclusão do ensino médio, é o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), uma das principais formas de acesso ao ensino superior no país.

Rede municipal

Nas escolas municipais da capital e de Araguaína, os estudantes retornaram às aulas do 2º semestre na terça-feira, 1º de agosto.

Em Gurupi o retorno das aulas ocorreu na maioria das escolas na segunda-feira, 31. Porém, algumas unidades passam por limpeza e reforma.

Na Escola Municipal Antônio de Almeida Veras e Professora Ilsa Borges Vieira, as aulas retornam nesta quarta-feira, já no Cemei Tânia Maria Marinho Scotta e Escola Municipal Orlindo Pereira da Mota, as aulas retornam no dia 14 de agosto.

Na Escola Municipal Odair Lúcio, que também passa por reforma, ocorrerá uma reunião com os pais para definir o retorno.