Vida Urbana Mais de 125 milhões de brasileiros sofreram insegurança alimentar na pandemia, revela estudo Pesquisa da Rede Penssan divulgada na semana passada, mostra que 116,8 milhões de pessoas conviveram com algum grau de insegurança alimentar nos últimos três meses de 2020

Em uma casa de palafitas, à beira de um rio em Curralinho, no interior do Pará, Maria do Espírito Santo, 42, tem o peixe como base da sua alimentação. Pescado ali perto, é o único alimento com lugar garantido no prato de sua família. Com a pandemia, ela viu minguar as possibilidades do seu cardápio, já escasso. Do arroz, feijão e carne, ficou apenas o arroz —quand...