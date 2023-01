Vida Urbana Mais de 11 mil mulheres sofreram violência no Tocantins em 2022 Média é de 972 vítimas por mês ou 32 por dia e especialistas cobram centros de apoio com assistência jurídica e psicológica para acolhimento

Ameaça, lesão corporal, injúria, dano, descumprimento de medidas protetiva, difamação, perseguição, estupro e estupro de vulnerável, violação de domicílio, importunação e assédio sexual estão entre os crimes da Lei Maria da Penha que registraram aumento no ano passado no Tocantins em comparação ao ano anterior. No geral, o crescimento é de 20% de um ano para o outro, s...