Vida Urbana Mais de 11 kg de maconha escondidas em ônibus são apreendidas e homem é preso na BR-153 Suspeito ainda negou ser o dono das drogas, mas outros passageiros relataram que homem estava sentado em banco em que droga havia sido encontrada e mudou de lugar com a chegada da PRF e da PM

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Grupo de Operações com Cães (GOC) da Polícia Militar apreendeu mais de 11 kg de maconha em uma ação na BR-153 nesta terça-feira, 24. A apreensão ocorreu no km 497 próximo a Paraíso do Tocantins quando as equipes abordaram um ônibus de transporte de passageiros. A PRF e a PM realizaram um fiscalização no interior do veí...