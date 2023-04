De acordo com dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), nesta quinta-feira, 20, 101 pessoas morreram em acidentes de trânsito no Tocantins em 2023. Entre as vítimas, 41 delas são motociclistas, 33 outros, 12 pedestres, 10 ocupantes de automóveis e 5 ciclistas.

Conforme a pasta, a falta de atenção está entre os principais motivos para esses casos. Os dados também mostram que nos três primeiros meses deste ano, foram notificados 959 acidentes de trânsito. Destes, 715 homens e 244 mulheres.

Na sexta-feira, 21, é celebrado o dia nacional da paz no Trânsito, uma data que tem como objetivo lembrar a sociedade brasileira sobre as posturas e atitudes que devem ser praticadas diariamente para reduzir o elevado número de acidentes no trânsito e tornar as ruas e estradas mais seguras para todos.

O Programa Vida no Trânsito (PVT), instituído, em 2010, pelo Ministério da Saúde, existe nas cidades de Palmas e Araguaína e tem como foco a redução dos acidentes, no qual afeta diretamente no SUS e figuram entre as principais causas de mortes e internações hospitalares no Brasil, gerando altos custos para os cofres públicos.

Orientações

A pasta ainda orienta que para promover a paz no trânsito no dia a dia, o bom condutor pode: conhecer e respeitar as leis de trânsito; usar sempre o cinto de segurança e cobrar que todos os passageiros também utilizem; respeitar os demais motoristas, pedestres e ciclistas, que são os mais vulneráveis no trânsito.