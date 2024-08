Vida Urbana Mais de 1 milhão de pessoas deixaram de fazer provas do Enem dos Concursos Taxa de abstenção ficou acima de 50%. Ministra Esther Dweck afirmou que as provas deste domingo (18) foram realizadas sem grandes intercorrências

Dos mais 2,1 milhões de inscritos no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), apenas 1 milhão realizaram as provas do neste domingo (18). O percentual de abstenção acima está acima de 50%. As informações foram divulgadas pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, durante a coletiva realizada na sede da Dataprev, em Brasília. Leia também: ...